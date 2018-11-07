Вірт: Перевага Манчестер Сіті над Шахтарем буде тотальною

Екс-голкіпер "гірників" Юрій Вірт поділився очікуваннями напередодні матчу 4-го туру групового етапу Ліги чемпіонів між Шахтарем та Манчестер Сіті.

"У виїзному поєдинку з Манчестер Сіті важко розраховувати на позитивний результат. Згадайте, як було непросто Шахтарю з цим суперником вдома, а в гостях, вважаю, буде в два рази складніше. Вивезти очки з Манчестера – це стане справжнім дивом! Перевага команди Гвардіоли, думаю, буде тотальною.

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Я не впевнений, що з Марлосом і Тайсоном в домашньому матчі щось було б по-іншому. Однак потрібно пам'ятати, саме ці бразильці додають грі команди креативу і швидкості. Також вони можуть забити. З ними шанси Шахтаря трохи підвищуються, але наскільки це позначиться на результаті, невідомо.

Шахтар абсолютно не думав у грі з Динамо про майбутній матч з Манчестер Сіті і точно не беріг сили. "Гірники" виконали першочергове завдання: перемогти киян і забезпечити собі комфортний відрив.

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Але вікторія ця була непереконливою. "Біло-сині" дуже добре виглядали і оголили серйозні проблеми Шахтаря в обороні. Якщо згадати, скільки моментів біля воріт Пятова створило Динамо, за гру в Манчестері стає дуже тривожно. З іншого боку, успіх у протистоянні з головним опонентом подарував гірникам приємні емоції, які, сподіваюся, стануть в нагоді в Англії.

Хто може стати героєм матчу? Тільки Пятов і всі захисники. Оборона в цьому матчі повинна себе проявити. Мало хто ж сумнівається, що володіти м'ячем більше будуть господарі поля.

Повторюся, набрати бали в Манчестері буде складно... Значить, необхідно розраховувати на обов'язковий успіх в домашньому матчі з Ліоном. Ця зустріч стане ключовою в боротьбі за друге місце.

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Як показали ігри першого кола з Хоффенхаймом і Ліоном, боротися з ними реально. Тому будемо все-таки сподіватися на маленьке диво в Англії (хоча б на нічию...), а потім потрібно буде взяти своє в матчах, що залишилися", – цитує Вірта Zbirna.com.