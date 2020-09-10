Верес вирішив не змінювати тренерський штаб ще найближчі два роки.

Верес вирішив продовжити контракт з головним тренером Юрієм Віртом, інформує офіційний сайт клубу. Нова угода розрахована на два роки.

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"Контракт з Юрієм Миколайовичем підписаний, цілі визначені та прописані в умовах контракту. Як сказав раніше президент клубу Іван Надєїн, завдання перед тренерським штабом стоїть: вихід в УПЛ за два роки. Відповідно, під це сформовані й умови контракту", – сказав генеральний директор Вереса Віталій Андрощук.

Нагадаємо, раніше окремі ЗМІ повідомляли, що Вірт може покинути Верес.

Наразі Юрій Вірт зі своїм тренерським штабом готують команду до гри з житомирським Поліссям. 12-го вересня цим матчем "червоно-чорні" розпочнуть свій сезон у Першій лізі.

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