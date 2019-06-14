Вірт офіційно повернувся у Верес

Верес оголосив ім'я нового головного тренера. Ним став колишній наставник команди Юрій Вірт.

Юрій Вірт знову очолив Верес. Таке рішення було прийняте, зважаючи на багато різних факторів та викликів, які стоятимуть у новому сезоні перед командою, йдеться у заяві на клубній сторінці у Facebook.

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"Я дуже радий прийняти пропозицію керівництва Народного клубу Верес очолити команду. У мене залишились виключно позитивні враження від моєї попередньої роботи з Вересом. У Рівному чудові уболівальники. Рівне – по-справжньому футбольне місто. Переконаний, що нова сторінка нашої співпраці з "червоно-чорними" принесе хороший результат та дасть позитивні емоції рівненським уболівальникам", – розповів тренер.

Нагадаємо, Вірт вже працював у Вересі в 2016-2017 рр. та виводив команду в УПЛ. Сезон 2018/19 Верес під керівництвом Олега Шандрука завершив на 5-й позиції у Групі А Другої ліги.

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