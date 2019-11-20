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Вірт розповів, завдяки чому збірна України може здолати Нідерланди на Євро-2020

20 листопада 23:15 185 Читать на русском
Вірт розповів, завдяки чому збірна України може здолати Нідерланди на Євро-2020
Гравці збірної України / УАФ

Колишній воротар збірної України Юрій Вірт оцінив шанси "синьо-жовтих" на перемогу в майбутньому матчі зі збірною Нідерландів на Євро-2020.

"Якщо ми можемо на рівних грати з Португалією і перемагати їх, то чому ми не можемо перемогти, наприклад, Нідерланди, які стануть нашим суперником у фінальній частині Євро? Можемо.

Нідерланди – перший суперник збірної України на Євро-2020

У нас є контроль м'яча через середній і короткий пас, є виконавці світового рівня, такі як Зінченко, Маліновський та інші. Все є", – поділився Вірт в коментарі Expres Online.

Нагадаємо, "синьо-жовті" набрали 20 очок та впевнено виграли відбірну групу В, вперше в історії збірної не програвши жодного матчу у кваліфікації. Україна гарантувала собі місце в першому кошику при жеребкуванні фінальної частини Євро-2020. Церемонія жеребкування пройде 30 листопада в Бухаресті та розпочнеться о 19:00 за Києвом.

Жеребкування Євро-2020: Україна та інші збірні отримали перших суперників – Роналду і чемпіони світу плутають карти

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Жеребкування Євро-2020: Україна та інші збірні отримали перших суперників – Роналду і чемпіони світу плутають карти
20 листопада
189734
Теги
Євро-2020 Олександр Зінченко Олександр Зінченко Руслан Маліновський Руслан Маліновський Україна Україна Юрій Вірт Юрій Вірт Нідерланди Нідерланди
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