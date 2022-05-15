Вірт назвав Реброва претендентом на місце Де Дзербі у Шахтарі
Головний тренер Вереса Юрій Вірт, який колись одягав футболку "гірників", поділився своїми роздумами щодо потенційних наступників Роберто Де Дзербі.
"Першим на думку відразу спадає Віктор Скрипник. Також читав у пресі, що Сергій Ребров хоче повернутися та працювати в Україні.
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Для нього Шахтар теж не чужа команда. Хоч більшу частину кар'єри він провів у Динамо, але розпочинав у донецькій команді. Думаю, ці дві кандидатури найвідповідніші для Шахтаря, але вирішуватимуть керівники. Скрипник та Ребров уже довели у попередніх клубах, що є серйозними фахівцями.
Чи погодився б я стати головним тренером Шахтаря? Це в галузі фантастики, а я – реаліст (сміється – прим.). Розумію, що на сьогодні мені ще потрібно багато працювати та навчатися. А в майбутньому... чим чорт не жартує", – цитує Вірта FanDay.
Нагадаємо, майбутнє Роберто Де Дзербі на чолі "гірників" опинилось під серйозним питанням через продовження повномасштабної війни Росії проти України. Італійцеві пророкують повернення до роботи на батьківщині.