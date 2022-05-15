"Першим на думку відразу спадає Віктор Скрипник. Також читав у пресі, що Сергій Ребров хоче повернутися та працювати в Україні.

Маркевич висловив готовність очолити Шахтар після Де Дзербі

Для нього Шахтар теж не чужа команда. Хоч більшу частину кар'єри він провів у Динамо, але розпочинав у донецькій команді. Думаю, ці дві кандидатури найвідповідніші для Шахтаря, але вирішуватимуть керівники. Скрипник та Ребров уже довели у попередніх клубах, що є серйозними фахівцями.

Чи погодився б я стати головним тренером Шахтаря? Це в галузі фантастики, а я – реаліст (сміється – прим.). Розумію, що на сьогодні мені ще потрібно багато працювати та навчатися. А в майбутньому... чим чорт не жартує", – цитує Вірта FanDay.

Нагадаємо, майбутнє Роберто Де Дзербі на чолі "гірників" опинилось під серйозним питанням через продовження повномасштабної війни Росії проти України. Італійцеві пророкують повернення до роботи на батьківщині.

Де Дзербі – out. Шахтар між Вернидубом та Скрипником