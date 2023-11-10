Юрій Вірт, який свого часу виступав за Шахтар, назвав найбільш слабких бразильців, які грали за "гірників".

"Були такі два бразильські футболісти – Бруно Ренан і Леонардо. З ними Шахтар точно не вгадав. Ренана ми, воротарі, обігравали в тенісбол на тренуваннях, то що це за бразилець? А Леонардо майже не був у команді, він приїжджав на збори, тренувався, а потім одразу їхав в оренду", – цитує Вірта Український футбол

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Бруно Ренан провів у складі Шахтаря дві гри в офіційних поєдинках, але результативними діями не відзначився.Також бразилець нетривалий час захищав кольори луганської Зорі.

Вірт у складі Шахтаря тричі ставав чемпіоном України та тричі завойовував національний кубок.

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