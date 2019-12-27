Вірт назвав фахівця, який прищепив збірній України атакувальний стиль

Головний тренер Вереса Юрій Вірт оцінив успіх збірної України у кваліфікації до Євро-2020.

"Це був перший відбірковий цикл, в якому наша збірна показала не тільки результат, але і яскраву гру. Вперше в історії ми не грали від оборони, а нав'язували суперникам гру і самі контролювали м'яч.

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Це заслуга Андрія Шевченка, його помічників, а також колишнього асистента головного тренера іспанця Рауля Ріанчо, який першим вирішив прищепити Україні атакувальний стиль. В цьому році ми вперше побачили безстрашну збірну", – цитує Вірта Експрес.

Нагадаємо, Україна зустрінеться у фінальній частині Євро-2020 зі збірними Нідерландів та Австрії.

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