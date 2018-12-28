Вірт: Найбільш світла пляма Карпат у першій половині сезону – Швед, головне розчарування – Карраскаль

Екс-тренер Вереса та Руха Юрій Вірт оцінив виступи Карпат у першій половині сезону.

"Оцінку виступам команди в осінній частині сезону можна поставити задовільну. За останні 5-6 років керівництво декларує, що клуб буде боротися за високі місця, потрапляння до першої шістки, але реально на даний момент команда далека від поставлених цілей.

З чим пов'язаний слабкий виступ, складно сказати. Постійно змінюються керівники клубу, часто відбувається зміна головних тренерів, немає стабільності – усі ці фактори низьких результатів. Хоча у команди достатньо хороших футболістів, яким під силу вирішувати високі завдання. А найголовніше, є стабільне фінансування, що в наші дні важливо.

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Тільки пропрацював Мораіш в якості головного тренера, як зміна на нового наставника. Гравцям потрібно знову звикати до нових вимог, перебудовувати гру.

Звичайно ж, Мар'ян Швед, найбільш світла пляма в команді. Він лідер не тільки в Карпатах, але і в молодіжній збірній. Його гра привернула увагу наставника національної команди, і він отримав виклик в збірну. Також імпонує гра Гуцуляка, він, як і Швед, є вихованцем клубу. Додав би сюди захисника Мірошниченко. Всі троє показали високий рівень гри.

Головне розчарування першої частини сезону в Карпатах – Хорхе Карраскаль. Після яскравої гри у весняній частині чемпіонату колумбієць здав позиції за ці півроку. Чекали, що він буде грати на тому ж рівні, забивати, і показувати хороший футбол, який бачили до цього. Але, на жаль, не дочекалися. Незрозуміло чому. Може травми, а може, знизив до себе вимоги, з цим повинні розібратися в клубі. Більше очікували від ветеранів Федецького і Голодюка, які повинні були бути лідерами команди і прикладом для молодих. Але не вразили", – підсумував Вірт для Ua-football.

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