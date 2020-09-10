Клуб з Рівного може залишитись без свого наставника.

Верес може припинити співпрацю з головним тренером Юрієм Віртом, повідомляє FootBoom з посиланням на власні джерела.

Верес знищив Дніпро Черкаси та пробився у наступний раунд Кубка України

Наразі причини такого рішення невідомі. Зазначимо, що у вівторок Верес розгромно переміг черкаський Дніпро (5:0) та пройшов у наступну стадію Кубка України.

Нагадаємо, Вірт працював у Вересі в 2016-2017 роках та виводив команду в УПЛ. У червні 2019-го він знову повернувся у рівненський клуб та зумів пробитись у Першу лігу. Найближчий поєдинок Вереса відбудеться у суботу, 12 вересня, проти Полісся на виїзді.

"Ми прекрасно знали про підкилимні ігри проти Інгульця": вихід в УПЛ, слова Кучука і допомога від Динамо та Шахтаря"