Головний тренер Вереса Юрій Вірт ризикує не бути присутнім на лаві для запасних під час матчів своєї команди до кінця 2020 року.

Наставник був дискваліфікований на 2 поєдинки у матчі 12-го туру Першої ліги проти Альянса за те, що вибіг на поле.

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Як повідомляє metaratings, Вірт у наступному матчі неодноразово з'являвся у технічній зоні, що було зафіксовано у рапорті спостерігача арбітражу від УАФ. Таким чином, наставник ризикує отримати дискваліфікацію ще на кілька поєдинків.

Зазначимо, що Верес під керівництвом Вірта має в активі 21 очко та посідає 4 місце у турнірній таблиці.

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