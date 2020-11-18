Вірт може отримати дискваліфікацію до кінця року
Головний тренер Вереса Юрій Вірт ризикує не бути присутнім на лаві для запасних під час матчів своєї команди до кінця 2020 року.
Наставник був дискваліфікований на 2 поєдинки у матчі 12-го туру Першої ліги проти Альянса за те, що вибіг на поле.
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Як повідомляє metaratings, Вірт у наступному матчі неодноразово з'являвся у технічній зоні, що було зафіксовано у рапорті спостерігача арбітражу від УАФ. Таким чином, наставник ризикує отримати дискваліфікацію ще на кілька поєдинків.
Зазначимо, що Верес під керівництвом Вірта має в активі 21 очко та посідає 4 місце у турнірній таблиці.
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