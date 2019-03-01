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Вірт: Мораєс та Швед зможуть забити більше 20 голів в УПЛ

15:52 16 Читать на русском
Вірт: Мораєс та Швед зможуть забити більше 20 голів в УПЛ
Мар'ян Швед у боротьбі з Беньяміном Вербічем / ФК Динамо

Екс-голкіпер Шахтаря Юрій Вірт вважає, що вінгер Карпат Мар'ян Швед та форвард Шахтаря Жуніор Мораєс будуть головними конкурентами у перегонах бомбардирів.

"Чи зможе Швед наздогнати Мораєса у перегонах бомбардирів? Якщо Карпати будуть у другій шістці, де суперники слабші, тоді це реально. Але ми знаємо, що Шахтар створює багато гольових моментів, у них атака сильніша, тому наздогнати Мораєса однаково буде складно.

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Все буде залежати від відсотка реалізації гольових моментів. А так, я думаю, Мар'яну під силу. Якщо не підведе реалізація, то Мораєс і Швед зможуть забити більше 20 голів у чемпіонаті", – передає слова Вірта Terrikon.

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Теги
Жуніор Мораєс Жуніор Мораєс Мар'ян Швед Мар'ян Швед Шахтар Шахтар Карпати Карпати Юрій Вірт Юрій Вірт
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