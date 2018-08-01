Вірт: Матчі Динамо з Шахтарем перестали бути чимось надзвичайним

Екс-наставник Вереса Юрій Вірт поділився очікуваннями від українського Класичного.
"Це, безумовно, найпривабливіший матч туру, але топ-подією його вже навряд чи можна назвати.
Що я маю на увазі? Занадто часто останнім часом зустрічалися лідери УПЛ – це, по-моєму, шоста гра за 3-4 минулих місяці.
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Чекаю від поєдинку Динамо з Шахтарем такого ж футболу, як і в Суперкубку. Думаю, психологічний стан "гірників" перед зустріччю з динамівцями не найкращий. Мені здається, Шахтарю важливо забити першим і подивитися, що буде робити Динамо", – цитує Вірта видання footboom.
Нагадаємо, матч 3-го туру УПЛ Динамо – Шахтар відбудеться 3 серпня, початок о 19:00.
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