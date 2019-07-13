Вірт: Каштру знає, що робить

Колишній голкіпер Шахтаря Юрій Вірт прокоментував роботу головного тренера Луїша Каштру.

"Зрозуміло, що у нового тренера буде і нова схема. Мені пригадується прихід в Шахтар Паулу Фонсеки, який також з ходу вніс зміни в гру команди, що, в результаті, програла кваліфікацію Ліги чемпіонів.

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Однак Каштру знає, що робить. Ефективність його роботи покажуть результати. Мені самому цікаво побачити Шахтар у справі.

Радує, що Каштру довіряє молодим, і хлопці підтверджують видані аванси. Зараз все дійсно залежить від них самих. Сікан радує подвійно. Помітно, що у нього є впевненість. Це дуже важливо.

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Пишуть, що Кайоде може піти... Думаю, тренерський штаб "гірників" в майбутньому сезоні буде розраховувати на пару нападників Мораєс-Сікан", – цитує Вірта Команда 1.