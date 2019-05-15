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Вірт: Інгулець зможе попсувати нерви Шахтарю

15 травня 15:09 237 Читать на русском
Вірт: Інгулець зможе попсувати нерви Шахтарю
Юрій Вірт / Фото ФК Динамо

Колишній голкіпер Шахтаря Юрій Вірт поділився очікуваннями щодо фінального матчу Кубка України між донецькою командою та Інгульцем.

 
Тете 28’
Тете 39’
Жуніор Мораєс 45+1’
Манор Соломон 64’
28’ Тете
39’ Тете
45+1’ Жуніор Мораєс
64’ Манор Соломон

"Шахтар – це гранд, зрозуміло, що Інгульцю буде важко. Все буде залежати від перших 15-20 хвилин матчу. Головне в цей відрізок часу не пропустити гол, і тоді можна буде набути психологічної впевненості. Тоді Шахтар буде поспішати, можливо, не все буде виходити, і з'явиться невеликий шанс.

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До того ж, фарт і неймовірна самовіддача – запорука гідної гри. Але "гірники" не вийдуть розслабленими, щоб справу не доводити до останніх хвилин.

Моя думка: Шахтар переможе. Команда за класом сильно перевершує всі клуби УПЛ і до майбутнього фіналу підійде з усією серйозністю. Але попсувати нерви Інгулець зможе", – цитує Вірта UA-Футбол.

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Шахтар Шахтар Кубок України Інгулець Інгулець Інгулець - Шахтар Юрій Вірт Юрій Вірт
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