Вірт: Інгулець зможе попсувати нерви Шахтарю

Колишній голкіпер Шахтаря Юрій Вірт поділився очікуваннями щодо фінального матчу Кубка України між донецькою командою та Інгульцем.

"Шахтар – це гранд, зрозуміло, що Інгульцю буде важко. Все буде залежати від перших 15-20 хвилин матчу. Головне в цей відрізок часу не пропустити гол, і тоді можна буде набути психологічної впевненості. Тоді Шахтар буде поспішати, можливо, не все буде виходити, і з'явиться невеликий шанс.

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До того ж, фарт і неймовірна самовіддача – запорука гідної гри. Але "гірники" не вийдуть розслабленими, щоб справу не доводити до останніх хвилин.

Моя думка: Шахтар переможе. Команда за класом сильно перевершує всі клуби УПЛ і до майбутнього фіналу підійде з усією серйозністю. Але попсувати нерви Інгулець зможе", – цитує Вірта UA-Футбол.

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