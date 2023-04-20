"В мене такої серії в моїй недовгій тренерській кар'єрі точно не було, і навіть коли я був футболістом теж. Однозначно треба багато працювати, переламати це невезіння. Команда багато робить на футбольному полі, а перемог немає.

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Трансферну компанію я провалив, це однозначно. Десь ходив в рожевих окулярах, думав, що можемо прорватися до літа, зекономити кошти й так далі, але я помилився. Обойма в нас невелика, важко замінити футболістів. Треба було більше розмовляти з президентом, просити додаткові кошти, щоб запросити більш кваліфікованих гравців.

Є критика справедлива, я розумію її. Багато моїх друзів-тренерів дзвонять та підтримують, говорять, що є гра, але очки не добираємо. Почали інтерв'ю брати, тільки чекали, коли в мене невдачі будуть, і почали сипатися інтерв'ю. Нічого не було, тільки невдача – зразу ледь не відставка, ми все робимо для нього, а треба результат. Треба задуматися, проаналізувати, тому що 3,5 роки сиділи в засаді, тільки десь невдача – зразу повилазили", – зауважив Вірт у програмі Трендець.

Зауважимо, що Верес востаннє перемагав аж у листопаді минулого року. З того часу рівненці програли 7 матчів та ще в 3 зіграли внічию.

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