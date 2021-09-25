"Шахтар у матчі за Суперкубок справив дуже хороше враження. Переконаний, що це була їхня найкраща гра під керівництвом Роберто Де Дзербі і найгірша гра Динамо при Мірчі Луческу.

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Чим здивував Шахтар? На відміну від своїх попередніх поєдинків, "гірники" дуже якісно зіграли у відборі, позначалась присутність на полі Тараса Степаненка. Донеччани не витрачали час на перепасування, а постійно прагнули атакувати швидко і великими силами, не забуваючи при втраті м'яча повертатися на свою половину поля. І, зрештою, "гірники" перевершили киян в мотивації. Однак, такі вражаючі дії Шахтаря не вплинуть психологічно на моїх підопічних. Верес нікого не боїться і до всього готовий. Тим більше, що, швидше за все, у нашому поєдинку у складі Шахтаря відбудуться серйозні зміни, адже наступного тижня йому грати з Інтером в Лізі чемпіонів.

Щоб кинути виклик Шахтарю, у Вереса повинна бути висока ігрова дисципліна і максимальна концентрація, інакше "гірники" швидко покарають за розхлябаність. Дуже важливо, щоб кураж спіймав наш воротар, ну і бажано, щоб удача була на нашому боці. За досягнення позитивного результату з Шахтарем не буде підвищених преміальних. У нас в контрактах чітко прописана бонусна система і зараз немає різниці, з ким граємо, – з грандом чи аутсайдером.

У Шахтарі я провів найкращі роки своєї кар'єри гравця. Можу лише подякувати клубу. Але зараз у мене інші плани, я тренер Вереса, тому дуже хочу, щоб в матчі з однією з найкращих команд країни мої підопічні не тільки порадували якісним футболом, а й домоглися позитивного результату", – сказав Вірт у коментарі Zbirna.com.

Нагадаємо, поєдинок між Шахтарем та Вересом відбудеться вже сьогодні, 25 вересня, на НСК Олімпійський. Початок зустрічі о 17:00.

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