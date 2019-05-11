Вірт: Боротьба за чемпіонство в УПЛ – проста формальність

Український футбольний тренер Юрій Вірт прокоментував чемпіонську інтригу в УПЛ.

"Вважаю, що в першій шістці вже все зрозуміло. Шахтар впевнено йде до чергових золотих медалей, Олександрія забронювала за собою бронзу. І тільки за четверте-п'яте місця буде боротьба.

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Залишилася проста формальність – в якомусь із матчів Шахтар все одно оформить чемпіонство. Динамо може всі поєдинки виграти, але і "гірники" втрачати очки не мають наміру. Наздогнати Шахтар для киян нереально. До того ж майбутній суперник "біло-синіх", Зоря, далеко не подарунок. Три очки Динамо знову доведеться буквально вигризати.

Динамо втрачало очки не тільки в протистоянні з Олександрією. Вважаю, що підопічні Хацкевича найбільш важливі бали втратили ще восени 2018 року. А навесні, щоб на щось сподіватися, Динамо необхідно було перемагати Шахтар в особистих зустрічах", – цитує Вірта Команда 1.

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