Вірт: Без "лівого" пенальті Шахтар би програв 0:5, легше нікому б не стало

Колишній голкіпер Шахтаря, а нині тренер Руха Юрій Вірт поділився враженнями від матчу Ліги чемпіонів проти Манчестер Сіті (0:6).

"Пенальті надламав Шахтар? Нічого цей 11-метровий не надламав. Справа зовсім не в арбітрі матчу. Так, помилка рефері була, але слід врахувати, що на поле в цей вечір вийшли дві різні за класом команди. Без лівого пенальті Шахтар програв би з рахунком 0:5. Нам стало б легше від цього?

Манчестер Сіті – Шахтар – 6:0 – відео голів та огляд матчу

Марлос? На гру його вихід ніяк би не вплинув. Подивіться, яка ротація була у Манчестер Сіті, але це зовсім не послабило команду Гвардіоли. Слід визнати, що Шахтар провів один з найслабших матчів за останній час.

Головна причина поразки – рівень футболістів. У поганій формі зараз перебуває майже вся захисна лінія Шахтаря. Особливо погано виглядають Ракицький, Кривцов і Матвієнко. Крім того, дуже багато обрізок "гірники" допустили в центрі поля. Манчестер Сіті класно скористався подарунками", – цитує Вірта видання footboom.

Нагадаємо, після поразки від "містян" Шахтар знаходиться на останній сходинці турнірної таблиці у своїй групі ЛЧ, маючи в активі всього 2 очки.

"Я хоч і угорець, але побив би Кашшаї". Йожеф Сабо – про катастрофічну поразку Шахтаря від Ман Сіті і "прохідний двір"