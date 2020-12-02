"Все, ми завершили сезон. Сьогодні буде все. І банкет, і привітання. Футболісти заслужили. У нас був хороший рік. Ми вийшли в Першу лігу і зараз перебуваємо серед лідерів. І сьогодні ми поставили таку жирну крапку в цьому сезоні. Я вважаю, що сьогодні ми показали дуже хорошу гру і за багатьма компонентами переграли Маріуполь. Ми створили більше моментів, ми краще були заряджені на боротьбу. Якщо ми на кожну гру будемо виходити з таким настроєм, то все у нас буде добре.

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Преміальні? Так, вони були. Дуже великі. Напевно, рекордні для цього етапу Кубка України. Це мотивує хлопців. Добре, що у нас є такі керівники, які підтримують команду. За хорошу гру хлопці повинні отримувати хороші преміальні. Преміальні, жага до перемоги і бажання грати у футбол – все це зіграло свою роль. Перед грою футболістам показали відео – їхні сім'ї побажали команді удачі. Після таких слів мені складно було щось додати. Це дуже сильно мотивувало. Сьогодні всі хотіли виграти. Грали проти команди Прем'єр-ліги. При цьому у Маріуполя вийшов основний склад. Це додатково мотивувало. Ми повністю їх переграли. І в бажанні, і в боротьбі. Єдине, десь підвела реалізація. Ми заслужено виграли.

Поле? Так, воно було важким. Таким же воно було і в нашому матчі з Оболонню. Ми десь перебудували нашу гру, оскільки грати в контроль м'яча було важко. Але у нас були агресія, боротьба, бажання", – цитує Вірта офіційний сайт Маріуполя.

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