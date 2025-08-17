Арсенал у центральному матчі 1-го туру АПЛ 2025/26 переміг Манчестер Юнайтед (1:0). Дивіться гол та огляд матчу на "Футбол 24".

Манчестер Юнайтед приймав Арсенал в найбільш цікавому матчі 1-го туру АПЛ сезону 2025/2026. Втім, долю поєдинку вирішив один забитий м'яч.

Арсенал переміг МЮ завдяки скандальному кутовому – Йокерес провалив дебют в АПЛ, крутий старт новачків "дияволів"

Арсенал відзначився ще на 13-й хвилині після подачі з кутового. Райс закрутив подачу прямо під поперечку, а Баїндир не зміг нормально вибити м'яч – він лишень чиркнув об нього рукою. Калафйорі покарав за цю помилку на дальній стійці. 0:1!

От тільки існував значний привід скасувати це взяття воріт. Справа у грі Саліба проти Баїндира – центрбек Арсенала штовхав голкіпера ліктем і навіть вдарив його по руці. Так чи інакше, гол зарахували. Цей гол і вирішив долю протистояння.

Українець Олександр Зінченко в заявку на матч не потрапив, що ймовірно символізує кінець перебування захисника в складі "канонірів".

