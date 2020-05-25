Вірогідність рестарту УПЛ 30 травня не дуже висока, – Денисов

Директор телеканалів Футбол 1/2/3 Олександр Денисов розповів, що запланований рестарт УПЛ може не відбутися 30 травня.

"Зараз немає ніяких чвар або суперечок між клубами – у всіх є єдине розуміння того, що необхідно відновлювати сезон. Немає жодного клубу, який стоїть на позиції "ні" – всі хочуть грати у футбол. Є ще така ймовірність, що наша Прем'єр-Ліга повернеться 30 травня. Скажімо так, вірогідність не дуже висока.

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На понеділок призначена зустріч керівництва УАФ і УПЛ з міністерством охорони здоров'я України. Буде вирішуватися питання збільшення квоти в протоколі з п'ятдесяти осіб, які присутні на спортивних змаганнях, до двохсот. Якщо в понеділок ця квота буде збільшена, то стане зрозуміло, що можна відновити чемпіонат України вже з наступних вихідних. Є 10-15 відсотків такої ймовірності. Якщо не встигають, футбол побачимо з 6 червня", – цитує Денисова офіційний сайт ТК Футбол.

Нагадаємо, чемпіонат України серед команд УПЛ був призупинений після 23 турів через пандемію коронавірусу. Лідирує Шахтар, який випереджає Динамо та Зорю на 13 очок.

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