toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Україна
АРТЕМ МІЛЕВСЬКИЙ ШАХТАР - РУХ УКРАЇНА КОРОНАВІРУС УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Вірогідність рестарту УПЛ 30 травня не дуже висока, – Денисов

08:56 399 Читать на русском
Вірогідність рестарту УПЛ 30 травня не дуже висока, – Денисов
Олександр Денисов (праворуч) / фото із соцмереж

Директор телеканалів Футбол 1/2/3 Олександр Денисов розповів, що запланований рестарт УПЛ може не відбутися  30 травня.

"Зараз немає ніяких чвар або суперечок між клубами – у всіх є єдине розуміння того, що необхідно відновлювати сезон. Немає жодного клубу, який стоїть на позиції "ні" – всі хочуть грати у футбол. Є ще така ймовірність, що наша Прем'єр-Ліга повернеться 30 травня. Скажімо так, вірогідність не дуже висока.

Як дограватимуть УПЛ – Динамо, Шахтар та інші клуби отримали проект календаря

На понеділок призначена зустріч керівництва УАФ і УПЛ з міністерством охорони здоров'я України. Буде вирішуватися питання збільшення квоти в протоколі з п'ятдесяти осіб, які присутні на спортивних змаганнях, до двохсот. Якщо в понеділок ця квота буде збільшена, то стане зрозуміло, що можна відновити чемпіонат України вже з наступних вихідних. Є 10-15 відсотків такої ймовірності. Якщо не встигають, футбол побачимо з 6 червня", – цитує Денисова офіційний сайт ТК Футбол.

Нагадаємо, чемпіонат України серед команд УПЛ був призупинений після 23 турів через пандемію коронавірусу. Лідирує Шахтар, який випереджає Динамо та Зорю на 13 очок.

Динамо чи Зоря у ЛЧ, доля титулу Шахтаря, "зручний" порятунок Карпат – 6 варіантів завершення сезону, і як догодити УЄФА

blog_ava
"Заради нього готовий чекати і п'ять годин": Миколенко зізнався, у кого з футболістів мріє взяти автограф
06:30
875
Теги
Олександр Денисов УПЛ
Коментарі - 0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
1
дн
:
12
год
:
4
хв
Айнтрахт Франкфурт
21:30
Фрайбург
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук