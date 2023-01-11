З моменту відходу з Сан-Паулу Міранда перебував у статусі вільного агента. Але починаючи з сьогоднішнього дня бразилець навіть не сподіватиметься знайти новий клуб. У Твіттері Жоао оголосив про завершення ігрової кар'єри.

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У своїй багатій на клуби та досягнення кар'єрі Міранда пограв за Корітібу, Сошо, Атлетіко, Інтер, Цзянсу Сунін та Сан-Паулу. У складі збірної Бразилії захисник зіграв 58 матчів, у яких забив 3 голи.

Найбільших успіхів бразилець досяг у складі Атлетіко під керівництвом Дієго Сімеоне. Разом із мадридською командою він вигравав Лігу Європи у сезоні 2011/12, ставав чемпіоном Іспанії у сезоні 2013/14, та виходив у фінал Ліги чемпіонів у сезоні 2013/14.

У складі збірної Бразилії Міранда виграв Копа Америка в 2019 році.