Вірменський Урарту оголосив про перехід Будніка

Форвард вчергове змінив клуб.

Український нападник Євген Буднік продовжить кар'єру у єреванському Урарту, – повідомляє офіційний сайт клубу.

Деталі контракту з 29-річним форвардом не повідомляються.

Буднік оформив дубль за Левадію у матчі чемпіонату Естонії – українець очолив гонку бомбардирів

Останньою командою футболіста була естонська «Левадія», за яку він забив 10 голів (7 з пенальті) у 14 матчах.

Урарту в чемпіонаті Вірменії у п’яти турах набрав одне очко і йде на передостанньому місці.