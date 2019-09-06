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Вірменський Урарту оголосив про перехід Будніка

08:00 99 Читать на русском
Вірменський Урарту оголосив про перехід Будніка
Євген Буднік / ФК Ламія

Форвард вчергове змінив клуб.

Український нападник Євген Буднік продовжить кар'єру у єреванському Урарту, – повідомляє офіційний сайт клубу.

Деталі контракту з 29-річним форвардом не повідомляються.

Буднік оформив дубль за Левадію у матчі чемпіонату Естонії – українець очолив гонку бомбардирів

Останньою командою футболіста була естонська «Левадія», за яку він забив 10 голів (7 з пенальті) у 14 матчах.

Урарту в чемпіонаті Вірменії у п’яти турах набрав одне очко і йде на передостанньому місці.

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Теги
Світ Євген Буднік Євген Буднік Левадія Левадія Українці за кордоном Урарту
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