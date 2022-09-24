Пресконференція перед поєдинком з Україною завершилась скандалом. Спілкування з медіа після розгрому з рахунком 0:5 від "синьо-жовтих" теж було складним для іспанця.

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Єдиним запитанням, яке цікавило журналістів, була відставка Капароса. Він відповів, що у нього контракт до 20 листопада і він може покинути зал, якщо немає інших питань. Проте у цей момент із приміщення вийшли самі журналісти, які і влаштували бойкот, повідомляє sport.news.am.

До слова, Хоакін Капарос очолює збірну Вірменії з березня 2020-го, проте наразі у команди чорна смуга. Останні 4 поєдинки (два проти України і два проти Шотландії) його підопічні програли зі загальним рахунком 1:14.

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