Перша група Ліги націй 2024/25 вже завершена. Результати та звіт про 2 матчі читайте на "Футбол 24".

Ліга націй 2024/25, 6-й тур, дивізіон С

Група 4

Латвія – Вірменія – 1:2

Голи: Улдрікіс, 71 – Сперцян, 48, Міранян, 75

Північна Македонія – Фарерські острови – 1:0

Гол: Міовскі, 62

Вірменія після звільнення Олександра Петракова програла Фарерам, але ще зберігала надію на підвищення. Для цього потрібно було на виїзді обов'язково перемагати Латвію, яка мала таку ж мотивацію. Перший тайм минув без голів, але вже на старті другого гості вийшли вперед. Представник "болотного" Краснодара Едуард Сперцян замкнув подачу партнера.

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Латвійці відігрались дуже красиво. Улдрікіс п'ятою тихенько покотив м'яч у дальній кут. Втім, останнє слово було за вірменами. Селараян влучив у поперечку, від якої м'яч почав стрибати на лінії воріт. Екс-хавбек Зорі Андреас Циганікс надто довго вовтузився з виносом, дозволивши Міраняну заштовхати круглого в сітку – 1:2.

Вірменії треба було сподіватися на подарунок немотивованої Північної Македонії у паралельному матчі з Фарерами. І він відбувся! Долю цієї зустрічі вирішила груба помилка Ватнгамара, який подарував легкий гол Міовскі.

Північна Македонія з 16 очками підтвердила звання найсильнішої команди групи та піднімається вище. Вірменія вискакує на другу сходинку і теоретично може зіткнутися з Україною у перехідних матчах дивізіонів B/C. Фарери точно залишаються на цьому рівні, а Латвія чекає завершення всіх груп – світить прямий виліт або перехідні матчі з дивізіоном D.

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