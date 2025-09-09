У вівторок, 9 вересня, відбувся матч 2-го туру відбору до ЧС-2026 між Вірменією та Ірландією (2:1). Читайте подробиці на "Футбол 24".

Відбір до ЧС-2026, 2-й тур

Вірменія – Ірландія – 2:1

Голи: Сперцян, 45+1 (з пенальті), Ранос, 51 – Фергюсон, 56

Після 0:5 від Португалії збірна Вірменії була сповнена рішучості реабілітуватися перед своїми вболівальниками. Відкрити рахунок господарям вдалося наприкінці першого тайму з пенальті: Тигран Барсегян випередив Натана Коллінза і впав у боротьбі з гравцем Брентфорда. Це був легкий контакт, але все ж контакт.

Келлехер спробував не гадати, в який з кутів проб'є Сперцян, а зіграти по удару. Однак гравець з болотного чемпіонату пробив воротаря Брентфорда. Цей гол став для нього 10-м за збірну Вірменії. Примітно, що три з них припали на збірну Ірландії.

Відразу після перерви господарям вдалося подвоїти перевагу – вони розіграли триходову комбінацію, розрізавши оборону Ірландії, немов масло. Ранос з декількох метрів замкнув пас Тікнізяна.

Форварду Роми Евану Фергюсону майже відразу ж вдалося відквитати один м'яч: він скористався тим, що захисники збірної Вірменії про нього забули (пас з глибини поля йшов на його партнера), і, коли всі пробігли повз м'яч, замкнув пас Айди в дотик з 14 метрів.

Так Вірменія наздогнала Португалію у своїй групі. Однак у команди Кріштіану Роналду є гра в запасі з Угорщиною.