Стало відомо, хто став найкращим гравцем "синьо-жовтих" у поєдинку Ліги націй з "горцями".

Вболівальники визнали захисника Динамо Олександра Тимчика найкращим гравцем поєдинку з Вірменією.

Збірна України встановила історичне досягнення у матчі Ліги націй з Вірменією

25-річний оборонець оформив дебютний гол у складі національної команди, а також віддав результативну передачу.

До слова, у цьому ж матчі два голи та асист оформив Артем Довбик, а у Олександра Зубкова гол і дві результативні передачі.

Перемога дозволила Україні очолити турнірну таблицю групи В1. Вже у вівторок, 27 вересня, "синьо-жовті" зійдуться у вирішальному двобої з шотландцями за вихід в еліту Ліги націй. Початок зустрічі о 21:45.

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