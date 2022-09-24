Збірні Вірменії та України обрали форму, в якій гратимуть в сьогоднішньому поєдинку Ліги націй.

Збірна України зіграє з вірменами у традиційній жовтій формі, а наш суперник гратиме в червоній, повідомляє офіційний сайт УАФ.

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Голкіпер "синьо-жовтих" захищатиме ворота в зеленому екіпіруванні, а воротар збірної Вірменії зіграє в сірому комплекті.

Додамо, що поєдинок з Вірменією відбудеться вже сьогодні, 24 вересня, початок о 16:00. Україна наразі друга в групі B1, відстаючи від Шотландії на 2 пункти.

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