Вірменія – Україна: команди визначились з кольорами форм на гру Ліги націй
10:03 - Читать на русском
Збірні Вірменії та України обрали форму, в якій гратимуть в сьогоднішньому поєдинку Ліги націй.
Збірна України зіграє з вірменами у традиційній жовтій формі, а наш суперник гратиме в червоній, повідомляє офіційний сайт УАФ.
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Голкіпер "синьо-жовтих" захищатиме ворота в зеленому екіпіруванні, а воротар збірної Вірменії зіграє в сірому комплекті.
Додамо, що поєдинок з Вірменією відбудеться вже сьогодні, 24 вересня, початок о 16:00. Україна наразі друга в групі B1, відстаючи від Шотландії на 2 пункти.
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