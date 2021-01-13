"Не чув нічого про Казахстан. Ніколи не розглядав цю країну, як варіант для продовження кар'єри. На даний момент я – гравець Динамо, працюю з командою і готуюся до другої частини сезону.

Динамо мало пропозицію щодо Шабанова з Казахстану – захисник попросив надто велику зарплатню, – ЗМІ

Вірити анонімним телеграм-каналам не варто, там часто беруть інформацію зі стелі. Вже не перший раз там з'являється подібна фейкова інформація, раніше чомусь писали про мій перехід в Зорю. Тоді теж жодного підґрунтя не було для цього, але великі ЗМІ розтиражували цю неправду", – сказав Шабанов у коментарі виданню Tribuna.

Нагадаємо, нещодавно у ЗМІ з'явилась інформація про перехід Шабанова в одну з команд чемпіонату Казахстану. Трансфер не відбувся, буцімто, через надмірні фінансові апетити футболіста Динамо – Артем вимагав від майбутнього клубу зарплатню у розмірі 40 тисяч доларів.

Із Динамо – на вихід: чому Цітаішвілі – лише перша ластівка, а ще шістьом динамівцям з Луческу не по дорозі