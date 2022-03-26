"В останні дні перед вторгненням моя команда перебувала у Львові, де ми готувалися до першого після зими офіційного матчу. 24 лютого я ночував удома, і о п'ятій ранку пролунав дзвінок — мені повідомили, що росіяни почали бомбити наші міста, зокрема Київ.

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Я одразу поїхав до готелю, де ночувала команда. Ми разом із керівництвом зібралися, поговорили та вирішили тимчасово розпустити команду. Усі футболісти поїхали туди, де їхні родини. До 24 лютого клуб Верес повністю розрахувався з гравцями та тренерським штабом. Заборгованостей із зарплат немає. Що стосується подальшого, нам повідомили: поки йде війна, всі ми отримуватимемо символічні виплати.

Централізованих тренувань у нас наразі немає. Як я вже сказав, вся команда роз'їхалася, і кожен футболіст підтримує фізичну форму індивідуально, як дозволяють умови. А умови, як можна здогадатися, не завжди дозволяють. Я знаю, що майже всі гравці, які зараз у Рівному, займаються конкретною справою: розвантажують гуманітарну допомогу, яка надходить із Заходу. Це правильно, не до футболу зараз", – розповів Вірт у коментарі Fanday.

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