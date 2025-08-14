Форвард Севільї Келечі Іхеаначо може стати суперником донецького Шахтаря у Лізі Європи, якщо "гірники" подолають Панатінаїкос.

Іхеаначо наблизився до переходу із Севільї до турецького Самсунспора, повідомляє журналіст Джордж Царучас.

Шахтар дізнався потенційного суперника у плей-офф раунді кваліфікації Ліги Європи

Нігерійський нападник уже узгодив контракт із зарплатнею в 1,2 мільйона євро на рік. Трансфер може обійтись Самсунспору у досить скромні 3,5 мільйона євро.

Нагадаємо, що Іхеаначо є вихованцем Манчестер Сіті, за який виступав з 2015-го по 2017-ті роки, після чого перебрався до Лестера за майже 28 мільйони євро. Келечі став головним героєм сенсаційного тріумфу "лисиць" у Кубку Англії 2021, ставши найкращим бомбардиром турніру з 4 голами.

Карпати розписали нічию з Шахтарем у грандіозному матчі з 6 голами – "леви" знову засмутили Турана в компенсований час