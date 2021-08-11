Головні події у князівстві припали на другий тайм. На 50-й хвилині Фолланд віддав на Желсона Мартінша, а той несподівано для кіпера пробив у ближній кут.

Дебютний гол Яремчука у відеоогляді матчу Бенфіка – Спартак Москва – 2:0

На 56-й Бен-Єддер у межах штрафного відкинув на Олександра Головіна, і росіянин із кількох метрів технічно поклав у дальній нижній. Під завісу ж матчу команди обмінялися голами. Спершу Нюбель і оборона заварили "кашу" біля власних воріт і привезли гол Давіда Моберга Карлссона. А згодом Соф'ян Діоп увірвався у штрафний з лівого краю, накрутив оборонця і пробив під ближню стійку – 3:1.

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