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Вирішальний гол Холанда у відеоогляді матчу Фортуна – Борусія Д – 0:1

21:18 199 Читать на русском
Вирішальний гол Холанда у відеоогляді матчу Фортуна – Борусія Д – 0:1
Радість гравців Борусія Д / Твіттер ФК Борусія Д

Борусія Д вирвала перемогу в Фортуни завдяки голу Холанда на останніх хвилинах. Дивіться відео гола та огляд матчу Фортуна – Борусія Д.

 
Ерлінг Холанд 90+5’
90+5’ Ерлінг Холанд

Перший тайм пройшов за переваги Борусії у володінні м'ячем, проте аж ніяк не у кількості гострих моментів. В другій половині дортмундці активізувались і навіть забили, але гол Геррейро скасували після перегляду відеоповтору, зафіксувавши гру рукою. Але Борусія таки вирвала перемогу на 5 компенсованій хвилині – Холанд головою замкнув навіс Аканджі.

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Таким чином, Борусія набрала 66 очок та продовжує переслідувати Баварію, яка вже за крок від здобуття чергового чемпіонства. Фортуна з 28 пунктами розташувалась у зоні вильоту.

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