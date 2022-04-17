Контракт поляка з мюнхенцями розрахований до літа 2023 року. Про нову угоду сторони домовитися не можуть. Роберт хоче мати гарантії, а Баварія готова доплюсувати до контракту лише один сезон.

Дружина Лєвандовскі натякає на майбутній переїзд в Іспанію – Робертом цікавиться Барселона

Лєвандовскі стійкий у своїй позиції, бо вже має запасний варіант. Барселона готова підписати його на три роки. Каталонцям потрібна велика зірка, і 33-річний нападник – ідеальний кандидат. Щоправда, Барса не має можливостей викупити Роберта за будь-яку ціну, тому все ще досі у руках Баварії.

За інформацією Sport.es, днями представники Лєвандовскі проведуть ключову зустріч з босами мюнхенського клубу. На ній має визначитися остаточна позиція Баварії. Досі зберігається варіант, що форвард залишиться. Однак шанси на це невисокі. Відтак, влітку буде останній шанс заробити на трансфері Роберта бодай щось, бо через рік він піде безкоштовно.

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