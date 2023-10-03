"Я виріс, дивлячись матчі Мадрида по телевізору, а тепер вони – мої суперники на полі, на нашому стадіоні. Неможливо не бути щасливим у такий вечір.

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Я захоплювався Гуті та Кріштіану Роналду. Намагався наслідувати їхню гру, їхні фінти, їхні удари Вони надихали мене. Мені подобалося, як Гуті поводився з м'ячем, я спостерігав за його іграми все своє дитинство і ніколи б не подумав, що якось він подзвонить мені, щоб поговорити про це. Ми також обмінювалися повідомленнями, і це зробило мене щасливим. Це було схоже на здійснення мрії маленького Хвічі.

У Грузії багато вболівальників Реала, але думаю, що вболівати за Наполі буде більше. Це буде чудовий досвід зіграти проти чемпіонів, яких має Реал. Модріч, Беллінгем, Кроос... Я міг би назвати весь склад. Ми їх дуже поважаємо, це гравці найвищого рівня", – цитує грузина AS.

Нагадаємо, що Реал зіграє проти Наполі в другому турі Ліги чемпіонів у вівторок, 3 жовтня. Початок матчу о 22:00 за київським часом.

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