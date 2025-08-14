"Під час першого матчу із Пафосом зʼявилося запитання, що, на жаль, є майже риторичним: "Коли востаннє у матчах єврокубків Динамо системно використовувало ефективний, продуманий пресинг?" Шукати відповідь особливо неприємно, коли усвідомлюєш, що йдеться про команду, яку багато років очолював один із основоположників такої гри, що цей елемент був її візитівкою. І це лише одне із десятків запитань. Запитанням цим не один рік. Хіба що кількість їхня зростає, а відповідей – катма.

"У складі Динамо є гравці, які просто непіддатливі до навчання": Заховайло захистив Шовковського після вильоту з ЛЧ

Кажуть, у Валерія Васильовича Лобановського був улюблений тост: "Випʼємо за успіх нашої безнадійної справи". Важко сказати, чи вона колись здавалася безнадійнішою, аніж зараз", – написав Джулай на Dmytro’s Substack.

Нагадаємо, чемпіон України за 2 матчі не зміг навіть забити кіпрському клубу і звалився в Лігу Європи. Там Динамо потрібно долати переможця пари Хамрун Спартанс – Маккабі Тель-Авів.

