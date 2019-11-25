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"Вип'ємо кілька склянок пива і розберемо невдалі моменти", – тренер Шеффілд Юнайтед після шаленого матчу проти МЮ

06:00 98 Читать на русском
"Вип'ємо кілька склянок пива і розберемо невдалі моменти", – тренер Шеффілд Юнайтед після шаленого матчу проти МЮ
Кріс Вайлдер / Reuters

Головний тренер Шеффілд Юнайтед Кріс Вайлдер прокоментував нічию (3:3) у матчі 13 туру АПЛ проти Манчестер Юнайтед.

19’ Джон Флек
52’ Ліс Муссе
90+1’ Олівер Макберні
 
Брендон Вільямс 73’
Мейсон Грінвуд 77’
Маркус Рашфорд 80’
19’ Джон Флек
52’ Ліс Муссе
73’ Брендон Вільямс
77’ Мейсон Грінвуд
80’ Маркус Рашфорд
90+1’ Олівер Макберні

"Трохи засмучений тим, що вони змогли забити перший гол, який дозволив їм повернутися в гру. Ми не в Чемпіоншипі. Якщо ти втрачаєш сили, то пропускаєш.

Подвійний камбек з драматичною розв'язкою у відеоогляді матчу Шеффілд Юнайтед – Манчестер Юнайтед – 3:3

Ми грали непогано упродовж 70 хвилин. Почувалися комфортно і контролювали хід матчу. Вони програвали нам з рахунком 0:2, а у нас все було під контролем. Ми трохи засмучені, але вже за кілька годин ми вип'ємо кілька склянок пива і розберемо невдалі моменти. Сьогодні нам не дуже пощастило, проте ми змогли зрівняти рахунок в кінцівці.

Наш третій гол переглядали за допомогою VAR. Ми святкували, адже забили на останній хвилині. А хтось сказав, що гол може бути скасований. Таке ж відбувалося кілька разів в грі проти Тоттенхема минулого туру. Це трохи краде емоції від моменту", – цитує Вайлдера ВВС.

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Англія Шеффілд Юнайтед - Манчестер Юнайтед Шеффілд Юнайтед Шеффілд Юнайтед Кріс Вайлдер Кріс Вайлдер
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