"Ми програли останню гру Дніпру-1, потрібно було щось міняти. Альюн сильний у відборі, але атаки не починає – першого пасу йому не вистачає. Він ще не готовий. На Щербака ми розраховуємо, але хотілося, щоб наші нападники Кулач і Степанюк відчули впевненість, забили голи. Коли їх міняєш – вони ображаються. Такі нападники.

Автогол Снурніцина у відеоогляді матчу Ворскла – Олімпік – 3:0

Контракти лідерів? Ми розмовляємо з деякими гравцями, яких хочемо залишити. Сємілєт молодий, перспективний. Випускаємо тих, хто проявляє себе за дубль. Деяких випускаємо, а деякі потім тікають. У нас їх крадуть – то Динамо, то Колос", – розповів Максимов у коментарі Sport.ua.

Нагадаємо, нещодавно вихованці Ворскли Ілля Гаджук та Олег Власов підписали контракти з Динамо.

Ворскла легко розбила Олімпік, який програв шостий матч УПЛ поспіль – полтавці піднялися на 4 сходинку