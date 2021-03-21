"Випускаємо молодих, а потім їх у нас крадуть – то Динамо, то Колос": Максимов розчарований невірними талантами Ворскли
Головний тренер Ворскли Юрій Максимов поскаржився на проблеми з утримуванням перспективних гравців.
"Ми програли останню гру Дніпру-1, потрібно було щось міняти. Альюн сильний у відборі, але атаки не починає – першого пасу йому не вистачає. Він ще не готовий. На Щербака ми розраховуємо, але хотілося, щоб наші нападники Кулач і Степанюк відчули впевненість, забили голи. Коли їх міняєш – вони ображаються. Такі нападники.
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Контракти лідерів? Ми розмовляємо з деякими гравцями, яких хочемо залишити. Сємілєт молодий, перспективний. Випускаємо тих, хто проявляє себе за дубль. Деяких випускаємо, а деякі потім тікають. У нас їх крадуть – то Динамо, то Колос", – розповів Максимов у коментарі Sport.ua.
Нагадаємо, нещодавно вихованці Ворскли Ілля Гаджук та Олег Власов підписали контракти з Динамо.
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