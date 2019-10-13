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Випробування на 14 годин заради фотографії з Роналду – неймовірна історія від гравця португальського клубу

21:03 198 Читать на русском
Випробування на 14 годин заради фотографії з Роналду – неймовірна історія від гравця португальського клубу
Кріштіану Роналду / Reuters

Хавбек Боавішти Вальтер Клар розповів про всі поневіряння, які йому довелося пережити, щоб отримати омріяну фотографію з легендарним Кріштіану Роналду.

Парагвайський хавбек витратив 14 годин, щоб нарешті знайти можливість сфотографуватися з португальською зіркою.

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Клар заздалегідь поселився в готелі, який приймав збірну Португалії перед матчем відбору Євро-2020 проти Люксембургу. Парагваєць сподівався, що зможе перехопити Роналду під час виходу на ранкову прогулянку, однак йому це не вдалося. Згодом Вальтер перетнувся з форвардом Ювентуса у місті, однак той не почув прохання відданого фаната про фотографію.

Клару довелося повернутися в готель і чекати, що Роналду ще прийде туди. Цього також не сталось, і гравцеві Боавішти довелося йти на стадіон з надіями докричатися до лідера португальської збірної з трибун. Але його спіткало чергове фіаско – нападник "селесао" швидко сховався у підтрибунному приміщенні після перемоги над Люксембургом. Клар у повному розпачі прийшов у готель близько півночі і вже змирився з тим, що фото разом з кумиром йому не світить. Але сталося справжнє диво – парагваєць перетнувся з Роналду у ліфті, в момент коли той вже хотів відправитися відпочивати і не думав про жодні зустрічі з фанатами. Звичайно, 34-річний нападник не відмовив своєму прихильнику, який просто не тямився від такого щастя. Від їхньої першої зустрічі вранці минуло більше 14 годин, але такі "дрібниці" не турбували Клара, який нарешті здійснив свою мрію.

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До слова, 25-річний парагваєць захищає кольори Боавішти, яка наразі посідає сьому сходинку чемпіонату Португалії.

CRISTIANO: Sin dudas este fue el día más feliz de mi vida, ni te imaginas lo mucho q soñé con este día. Pero bue, te cuento un poco de lo q fue llegar a vos. Eran las 10:30 cuando llegue al hotel y esperaba verte, así sea de lejos, pero no habían señales tuyas, a las 13:00 cuando fuiste a almorzar y pasaste como a 10mts, PFF! Esa adrenalina, esa desesperación fue algo inexplicable, mi corazón nunca había latido tan rápido, cuando te grite y me miraste a los ojos era como tenerlo todo y a la vez nada. A las 17:30 cuando salías rumbo al estadio creía q era mi oportunidad, pero no. Te tuve como a 3mts y nada! Las esperanzas cada vez eran menos. Luego del partido (Y que partido!) volví a tu hotel con las esperanzas renovadas, tanto como si fuese la primera vez q te vería. 23:20 nos volvimos a cruzar en la puerta de tu hotel y solo a 1 m, ESTÁ ERA LA OPORTUNIDAD. Creia que era mi última carta y en medio de mucha desesperación te volví a pedir la foto, y otra vez nada. En ese momento mis esperanzas se terminaban, sin saber q este sería el día. Sentado en tu hotel y recordando todo lo que pase en el día, esa emoción de verte, de verte jugar y disfrutar tanto de todo lo que sos dentro del campo, de como tu gente te quiere y como disfrutas de eso. Sos el jugador q más admiro, que más amo y del q más disfruto ver. No podía creer q habiéndote tenido tan cerca me iría sin esa foto. Con una mezcla de sentimientos que ni siquiera puedo explicar. 00:30 ya había empezado otro día. Se presentó la que realmente fue LA OPORTUNIDAD DE MI VIDA. Un piso más arriba, yéndote al ascensor con lo poco q quedaba de mi te volví a pedir esa foto, y volví a insistir, ese momento en el q una mirada y un ¡SUBE! fueron completamente suficientes para darme cuenta de q sería el mejor día de mi vida. Y si Cristiano, cuando se abrió la puerta del ascensor y estabas ahí, es imposible describir lo que sentí, tener ese contacto contigo fue como tocar el cielo con las manos, era increíble, era magia, y fue ahí que entendí que no hay que darse por vencido nunca. Hoy me toca decirte gracias por ese momento tan especial y gracias porque una vez más, una vez más Cristiano, lo volviste a hacer. SIIIIII. WC37

Допис, поширений Chila Clar (@walterclar37)

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Теги
Кріштіану Роналду Кріштіану Роналду Португалія Португалія Євро-2020 футбольні фанати
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