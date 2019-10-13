Випробування на 14 годин заради фотографії з Роналду – неймовірна історія від гравця португальського клубу

Хавбек Боавішти Вальтер Клар розповів про всі поневіряння, які йому довелося пережити, щоб отримати омріяну фотографію з легендарним Кріштіану Роналду.

Парагвайський хавбек витратив 14 годин, щоб нарешті знайти можливість сфотографуватися з португальською зіркою.

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Клар заздалегідь поселився в готелі, який приймав збірну Португалії перед матчем відбору Євро-2020 проти Люксембургу. Парагваєць сподівався, що зможе перехопити Роналду під час виходу на ранкову прогулянку, однак йому це не вдалося. Згодом Вальтер перетнувся з форвардом Ювентуса у місті, однак той не почув прохання відданого фаната про фотографію.

Клару довелося повернутися в готель і чекати, що Роналду ще прийде туди. Цього також не сталось, і гравцеві Боавішти довелося йти на стадіон з надіями докричатися до лідера португальської збірної з трибун. Але його спіткало чергове фіаско – нападник "селесао" швидко сховався у підтрибунному приміщенні після перемоги над Люксембургом. Клар у повному розпачі прийшов у готель близько півночі і вже змирився з тим, що фото разом з кумиром йому не світить. Але сталося справжнє диво – парагваєць перетнувся з Роналду у ліфті, в момент коли той вже хотів відправитися відпочивати і не думав про жодні зустрічі з фанатами. Звичайно, 34-річний нападник не відмовив своєму прихильнику, який просто не тямився від такого щастя. Від їхньої першої зустрічі вранці минуло більше 14 годин, але такі "дрібниці" не турбували Клара, який нарешті здійснив свою мрію.

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До слова, 25-річний парагваєць захищає кольори Боавішти, яка наразі посідає сьому сходинку чемпіонату Португалії.