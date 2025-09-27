"Це був поганий матч. Ми невдало почали гру, ми погано грали колективно та у плані якості роботи з м'ячем. Сьогодні наша перша поразка, але все продовжується. Ми повинні зробити висновки з того, що сталося, бо це точно допоможе нам у майбутньому. Але виправдань немає. Нам боляче, як і вболівальникам. Це було дербі, проте це заслужена поразка.

Чи є якісь зауваження щодо судді? Немає жодних. Те, що сталося сьогодні, не залежало від суддівства, від будь-якого його рішення.

Порівняння з 0:5 від Барселони за часів Моурінью? Саме це ми повинні зробити, хоча я не хочу порівнювати наші команди, Проте це наш перший сезон разом. А тепер треба подивитися, що нам потрібно виправити.

Вболівальникам хочу сказати, що під час формування нової команди бувають важкі дні. Головне – це те, як ми реагуємо на невдачі. Ми все ще на етапі будівництва", – цитує Хабі Алонсо Marca.

Нагадаємо, що наступний матч Реал проведе вже 30 вересня проти Кайрата в Лізі чемпіонів.

