"Я вважаю, що це дитсадок і аматорство. От і все. Щось накоїв – оштрафували і пішли далі. Я б ще оштрафував тих, хто здав його. Пив він чи ні – ми не знаємо. Про це вже тиждень говорять. На перший і другий раз оштрафували, а на третій – підсрачник і все.

"Що ви всі з мене хлопчика робите?": Селезньов відреагував на зникнення свого прізвища із заявки Колоса

Чи здавали мене в Динамо? Там це прийнято. Знав, хто мене здавав, але що робити? Бити не можна. Якщо б Селезньов був у Колосі лідером, його б пробачили. Але для цього потрібно виходити на поле і доводити", – сказав Леоненко в ефірі програми Великий Футбол.

Нагадаємо, Євген несподівано покинув турецькі збори Колоса через порушення режиму, ЗМІ заявили, що проблемою стало вживання алкоголю форвардом.

Колос втримав історичну нічию з Шахтарем – "гірники" відпустили Динамо у відрив