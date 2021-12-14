Головний тренер "синьо-жовтих" зізнався, що дозволив собі трішки алкоголю після фінішу на другому місці групи у відборі на Мундіаль.

Нагадаємо, Україна з великими труднощами здобула друге місце у відбірковому циклі. "Синьо-жовті" лише в останньому турі випередили Фінляндію і здобули право зіграти у плей-офф кваліфікації.

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"Випив фужер гарного іспанського вина. Ми прийшли з хлопцями, сіли, сказав тост, подякував їм, щиро підійшов та привітав увесь адміністративний штаб. Масажистів, лікарів, бо вони теж працювали, віддавали стільки сил", – сказав Олександр Петраков в ефірі "Великого футболу".

Суперником України у першому раунді плей-офф кваліфікації ЧС-2022 стане Шотландія. Поєдинок відбудеться 24 березня у Глазго.

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