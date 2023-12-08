FAVBET розширює послуги для своїх завсідників і відкриває двері для нових клієнтів.

Після невеликої перерви VIP-казино Billionaire поновлює свою роботу. Гральний заклад, який входить у групу компаній FAVBET, відкриє свої двері 8 грудня 2023 року.

У застосунках FAVBET тепер можна приховувати баланс

Нагадаємо, VIP-казино Billionaire – це ексклюзивний сервіс та розкішна атмосфера, притаманні найкращим гральним домам Європи. Щоб насолодитися відповідальною грою та комфортним перебуванням, гостям доступні 2 ігрові зали, 3 персональні кімнати, 50 гральних автоматів, рулетка, блекджек, покер та сучасні слот-машини. І найголовніше – індивідуальний підхід до кожного гравця.

VIP-казино Billionaire розташоване у самому серці Києва у готелі преміум-класу InterСontinental Kyiv. Тут все покликане задовольнити запити найвибагливіших гостей, які звикли отримувати найвищий рівень послуг і комфорту. І звісно, тут подбали про вишукану кухню та унікальну барну карту. Познайомтеся зі світом вишуканої гри з VIP-казино Billionaire.

Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор в гральних закладах казино від 20.11.2023 року, видана ТОВ «ФАВБЕТ ВІП КАЗІНО» на підставі Рішення Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей від 18.09.2023 № 276.

Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил (принципів) відповідальної гри.