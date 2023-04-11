Майкл Солсбері не отримав призначення на матчі 31 туру АПЛ після своєї результативної помилки.

Солсбері був відеоарбітром (VAR), який не втрутився і не порадив головному арбітру призначити на користь Брайтона пенальті в другому таймі матчу з Тоттенхемом. П'єр-Еміль Хьойберг грубо підкотився під Мітому у власному штрафному і явно порушив правила. У підсумку "чайки" поступилися з рахунком 1:2.

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Суддівська колегія PGMOL визнала помилку і вибачилася перед клубом Роберто Де Дзербі. Майкл Солсбері був покараний – він не отримав призначення на матчі 31 туру чемпіонату Англії, інформує ВВС.

Головний арбітр матчу Тоттенхем – Брайтон Стюарт Аттвелл був визнаний невинним у тому, що вирішив не призначати пенальті у ворота "шпор", і отримав призначення на матч 31 туру АПЛ. Він буде VAR під час матчу Вулверхемптон – Брентфорд.

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