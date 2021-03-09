УЄФА завершив розслідування інциденту з присмаком расизму в зірваному матчі групового етапу Ліги чемпіонів між французьким Парі Сен-Жермен і турецьким Башакшехіром. Під підозрою була румунська бригада арбітрів.

Союз європейських асоціацій дискваліфікував суддю Себастьяна Колтеску, який мимоволі спровокував расистський скандал, до кінця сезону. Про це повідомляє Reuters.

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Арбітр, який виконував функції резервного, в розмові з головним рефері назвав асистента керманича Башакшехіра П'єра Вебо negru ("чорним" румунською – Футбол 24). Фахівець розцінив цей прикметник як расистський і почав протестувати. Зрештою, у конфлікт виявилися втягнутими гравці, тренери й персонал обох команд. Вони пішли до роздягалень і відмовилися повертатись на поле.

Пізніше з'ясувалося, що Вебо та інші члени штабу Башакшехіра теж словесно ображали арбітрів. Матч дограли наступного дня з іншою суддівською бригадою.

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