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Вінницька Нива отримала нового тренера

14:29 110 Читать на русском
Вінницька Нива отримала нового тренера
Олег Шумовицький / ФК Нива В

Клуб Другої ліги офіційно оголосив про призначення головного тренера.

Сьогодні, 22 грудня, головним тренером вінницької Ниви став Олег Шумовицький, повідомляє офіційний сайт клубу. 55-річний фахівець останнім часом виконував обов’язки наставника команди.

Нива Вінниця призначила українця камерунського походження Нгаху головним тренером

Президент Ниви Вадим Кудіяров представив коуча команді і тренерам і висловив сподівання, що Шумовицький впорається з поставленими завданнями, адже добре орієнтується у вінницькому футболі та підготовці спортсменів в ДЮСШ.

Раніше командою керував українець камерунського походження Колінс Нгаха, який у кінці листопада подав у відставку.

Нагадаємо, вінницький клуб після 20 турів йде 9-м у турнірній таблиці групи А Другої ліги.

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Теги
Друга ліга Нива Вінниця Нива Вінниця Колінс Нгаха Колінс Нгаха Олег Шумовицький Олег Шумовицький
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