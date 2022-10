Композиція Freed From Desire у виконанні Gala може змінити багаторічну I Feel Good Джеймса Брауна.

Перед домашнім матчем із Байєром у 12-му турі Бундесліги (2:0) діджей на стадіоні у Лейпцигу включив пісню Freed From Desire у виконанні Gala. Фанати підхопили мотив і заспівали: "Rasenballsport mein Verein" – "Лейпциг – мій улюблений клуб".

Шахтар – РБ Лейпциг: прогноз на вирішальний матч Ліги чемпіонів

Цю пісню до Лейпцигу завезли вболівальники Селтіка, які приїжджали підтримати свою команду в очному матчі з РБ у рамках Ліги чемпіонів. Композиція Freed From Desire відома тим, що фанати збірної Північної Ірландії переспівали її зі зміною тексту, перетворивши один із рядків на "Will Grigg's on fire".

Як інформує сайт RB Live, гравцям РБ Лейпциг сподобався мотив, коли вони перебували у підтрибунному приміщенні. І тепер футболісти команди на чолі з капітаном Віллі Орбаном хочуть, щоби саме ця пісня грала на стадіоні після голів РБ Лейпциг у ворота суперників.

Наразі РБ Лейпциг відзначає кожен забитий гол на домашньому стадіоні піснею Джеймса Брауна I Feel Good.

РБ Лейпциг залякує Шахтар перемогою над Байєром, Борусія Д повернулася у зону ЛЧ, Вольфсбург принизив Ордеця за тайм