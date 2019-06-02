Вінкс: Я дуже пишаюсь усіма, хто був частиною Тоттенхема минулої ночі

Півзахисник Тоттенхема Гаррі Вінкс прокоментував поразку від Ліверпуля у фіналі Ліги чемпіонів.

"Я дуже пишаюсь усіма, хто був частиною Тоттенхема минулої ночі. Я завжди мріяв зіграти у фіналі Ліги чемпіонів. Це була не наша ніч, але ми показали, наскільки далеко можна зайти.

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На основі цьогорічних здобутків ми продовжимо свій розвиток і наступного сезону. Дякуємо за вашу підтримку", – написав Гаррі Вінкс на своїй сторінці в Twitter.

Нагадаємо, у фіналі Ліги чемпіонів Ліверпуль переміг Тоттенхем з рахунком 2:0. На другій хвилині Салах реалізував пенальті, а на 87-й Оріджі поставив крапку у матчі.

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