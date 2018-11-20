Вінісус: Я сам попросив, щоб мені дали можливість грати за другу команду Реала

Нападник мадридського Реала Вінісіус Жуніор задоволений початком кар'єри в "королівському клубі".

"Такий старт кар'єри в Реалі не могли уявити ні я, ні моя сім'я. Всі знали, що в перший рік я буду адаптуватися в клубі, але мені вдалося з цим впоратися.

Кафу вірить, що Вінісіус зможе вийти на рівень Роналду

Коли мене не викликали в першу команду, то я думав, що продовжу грати за Кастілью (друга команда Реала. – прим. Футбол 24). Я сам попросив, щоб мені дали можливість грати за другу команду, щоб продовжувати адаптацію.

Я швидко адаптувався завдяки Каземіро і Марсело. Зараз я отримую більше ігрового часу в першій команді. Я задоволений стартом в Реалі, я створюю моменти для команди. Хочу продовжувати прогресувати, але не втрачаючи при цьому своїх характеристик", – сказав Вінісіус в ефірі SporTV.

Вінісіус забив перший гол за Реал у 18 років – де були в його віці найкращі футболісти сьогодення