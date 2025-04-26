Сьогодні, 26 квітня, "кулес" та "вершкові" зіграють у фіналі Кубка Короля. Матч відбудеться у Севільї. Фанати Барселони, прогулюючись містом, викрикували ганебні кричалки щодо Вінісіуса.

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Уболівальники співали: "Вінісіусе, помри" і "Пляжний м'яч". Остання кричалка відсилає до другого місця бразильця в голосуванні за "Золотий м'яч" торік і його слів на адресу Гаві після поразки від "кулес" у жовтні. Тоді Вінісіус заявив, що виграє нагороду від France Football, але в голосуванні його випередив Родрі з Манчестер Сіті.

Нагадаємо, матч між Реалом та Барселоною розпочнеться о 23:00 за київським часом.

Барселона – Реал Мадрид: анонс фіналу Кубка Іспанії

️ “Vinicius D*e, Vinicius Di*” chants by Barcelona fans in Sevilla.



@carrusel pic.twitter.com/Whd3gVm4jZ — Madrid Zone (@theMadridZone) April 26, 2025